Zverev-choc: si gioca l'orologio da 270mila euro in diretta tv

Un orologio scommesso da 267 mila euro, in piena diretta tv con Tnt Sports al Roland Garros. “Volete giocare alla roulette? Ditemi un numero. Se indovinate è vostro”, ha detto Alexander Zverev al conduttore Adam Lefkoe, che non lo ha fatto. Insomma, un siparietto non di poco conto tra il tedesco e il giornalista, che ha notato durante la diretta il suo orologio, il Jacob & Co. Casino Tourbillon, dal valore di circa 300mila dollari: "Ho fatto fatica a concentrarmi perché indossa uno degli orologi più belli che abbia mai visto in vita mia”, ha detto Lefkoe a Zverev durante la diretta.

Il dettaglio folle che ha mandato in confusione il conduttore è la vera roulette da casinò integrata nel quadrante. A quel punto, Zverev ha colto la palla al balzo per proporre un gioco improvvisato: "Volete giocare alla roulette? Ditemi un numero". L’invito era rivolto ai presenti in studio, tra cui i giornalisti e l’ex tennista Caroline Wozniacki, che hanno risposto senza esitare: "12, 31, 33, 8".