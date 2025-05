Psg-Inter, ore di paura a Monaco: cosa può accadere

A Monaco di baviera, sabato 31 maggio, si disputeranno due grandi partite. La prima, la finalissima di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. La secondo, più preoccupante, quella tra tutti i tifosi - italiani e francesi - che non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto per il match. Già, perché in Germania sono attesi almeno 30mila ultrà. Così la polizia bavarese schiererà oltre 2mila agenti, reclutati in ogni angolo del Land, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultrà. "Siamo be preparati", ha spiegato Thomas Schelshorn, portavoce della polizia locale, abituata a gestire grandi eventi sportivi e due settimane l’anno di Oktoberfest.

Ma, come riporta Repubblica, ancora di più degli scontri in città preoccupa il fatto che i tifosi senza biglietto possano provare a sfondare. In particolare, tutti coloro che sono stati truffati con biglietti duplicati o non trasferibili, acquistati online dai bagarini a migliaia di euro.