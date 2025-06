Jannik Sinner, Alcaraz brutale: "Il pugno con cui lo ha ribaltato"

Dopo una notte di festeggiamenti, Carlos Alcaraz è tornato in Spagna con un volo decollato alle 7 del mattino da Parigi. I tifosi lo hanno accolto per le strade della capitale, dove il tennista, con il suo completo viola e un berrettino bianco, non ha nascosto la gioia. Certo, gli occhi stanchi tradivano la notte brava, ma dopo la strepitosa vittoria al Roland Garros nella già storica finale con Jannik Sinner, quella notte era giusto concedersela.

E di quanto accaduto sulla terra rossa ha parlato anche Juan Carlos Ferrero, il coach di Alcaraz, che si è sbottonato in un'intervista a El Larguero, dove ha rivelato qualche curiosità sulla finale parigina. Ferrero, con un sorriso, ha commentato le voci sulla vita notturna di Alcaraz, che in passato avevano sollevato polemiche: "Sappiamo com’è, gli ho detto che si diverta, che lo merita, ma che si ricordi di essere un tennista, in ogni momento". Un monito, con un sorriso, ma chiaro: divertiti, ma non esagerare, o ti aspetto in allenamento. E ha aggiunto: "Per lui non è tanto la parola festa a fare la differenza, ma la disconnessione tra il non pensare al tennis e l’essere un ragazzino di 22 anni. Avesse perso, lo avrebbero messo nel mirino: guardate, sta andando a Ibiza", ha rimarcato il coach.