Civitanova, madre straniera riempie di botte la figlia italiana: "Razza di merd***"

La bimba di 14 anni non lava i piatti. La madre la riempie di botte: schiaffi sia in testa che sul corpo. La minore l'ha denunciata e la donna finirà sotto processo per abuso dei mezzi di correzione e lesioni. L'episodio è accaduto a Civitanova, a maggio del 2023. Secondo quanto riferito dalla ragazza ai carabinieri, la lite era sfociata per un banale lavoretto domestico. In pratica la 14enne non aveva lavato dei piatti sporchi. Così la madre, in preda alla rabbia, aveva cominciato a colpirla e le aveva anche gridato: "Sei una razza di m..., hai preso da tuo padre".

La bambina, spaventata, aveva pulito e messo in ordine ed era andata a dormire. Il giorno dopo, però, il fatto si è ripetuto. Quella volta la 14enne aveva perso l’autobus per andare a scuola. A quel punto, la ragazza si era convinta di chiamare l’assistente sociale e il padre per raccontare l’aggressione subita la sera prima. All’uscita di scuola, il papà era andato a prenderla e vedendole in volto dei segni, l’aveva accompagnata al pronto soccorso (la prognosi dei medici fu di dieci giorni).