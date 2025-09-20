Civitanova, madre straniera riempie di botte la figlia italiana: "Razza di merd***"

La bimba di 14 anni non lava i piatti. La madre la riempie di botte: schiaffi sia in testa che sul corpo. La minore l'ha denunciata e la donna finirà sotto processo per abuso dei mezzi di correzione e lesioni. L'episodio è accaduto a Civitanova, a maggio del 2023. Secondo quanto riferito dalla ragazza ai carabinieri, la lite era sfociata per un banale lavoretto domestico. In pratica la 14enne non aveva lavato dei piatti sporchi. Così la madre, in preda alla rabbia, aveva cominciato a colpirla e le aveva anche gridato: "Sei una razza di m..., hai preso da tuo padre".
La bambina, spaventata, aveva pulito e messo in ordine ed era andata a dormire. Il giorno dopo, però, il fatto si è ripetuto. Quella volta la 14enne aveva perso l’autobus per andare a scuola. A quel punto, la ragazza si era convinta di chiamare l’assistente sociale e il padre per raccontare l’aggressione subita la sera prima. All’uscita di scuola, il papà era andato a prenderla e vedendole in volto dei segni, l’aveva accompagnata al pronto soccorso (la prognosi dei medici fu di dieci giorni).
Baby rom sprangano il bimbo? Ecco perché non si può fare nullaOvviamente è un discorso molto complesso e non riguarda una sola etnia. Epperò è un dato che nelle ...
Come riporta Leggo, dopo il decreto di citazione diretta a giudizio, ieri mattina in tribunale a Macerata si è celebrata l’udienza predibattimentale dinanzi al giudice Francesca Preziosi e al pm Stefano Lanari. La minore, tramite il padre, si è costituita parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini, mentre l’imputata, difesa dall’avvocato Renata Poeta, non ha richiesto riti alternativi e il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio al prossimo 19 gennaio.