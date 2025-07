Eugenie Bouchard, "dimmi grazie": consiglio piccantissimo

La Bouchard, fuori dal ranking Wta in singolare, ha recentemente parlato anche della sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Jack Brinkley-Cook , avvenuta nell’aprile 2024 dopo due anni insieme, oggi è single e sembra aver trovato serenità nella sua indipendenza. A Washington, dove ha giocato in doppio con Clervie Ngounoue (uscendo al primo turno contro Venus Williams e Hailey Baptiste), ha spiegato quanto siano complesse le relazioni per chi vive sempre in viaggio: “Con il nostro stile di vita, le relazioni a distanza sono inevitabili e molto difficili — ha detto — Ho avuto storie bellissime , ma manca stabilità a meno che non si esca con qualcuno del tour, cosa che sconsiglio vivamente”.

Con il sorriso, però, non rinuncia a scherzare: “I miei messaggi privati sono sempre aperti finché non c’è un anello!”, ha aggiunto. E a proposito di Leylah Fernandez, che sui social aveva invitato i fan a scriverle per uscire insieme. Genie ha commentato: “Spero che scelga bene. Io nel 2017 controllai i precedenti del mio appuntamento su Twitter — ha concluso — Finché lo fa, va tutto bene. Spero che si diverta e che mi ringrazi per l'idea”. Per Bouchard un addio al tennis, quindi, ma non certo alla sua verve.