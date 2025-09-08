"Alcaraz batterà Sinner": la profezia in questo video. Prima del match...

Chi ha avuto il privilegio di assistere in prima persona alla finalissima degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha assistito a uno spettacolo epocale. I due tennisti più forti del mondo che in questo 2025 si sono di fatto spartiti i quattro tornei dei grandi Slam. Due a testa, per non scontentare nessuno. In teoria, sul cemento doveva essere l'azzurro il favorito. Ma ad avere la meglio è stato lo spagnolo. E, secondo davanti al televisore, lo si poteva prevedere facilmente osservando il suo riscaldamento pre-partita.

Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, si è soffermata sul riscdamento di carlos Alcaraz. Osservando i suoi movimenti ha compreso che il trofeo lo avrebbe alzato lui. E si è subito fiondata su X per condividere la sua profezia con il popolo dei social. "Ho visto i riscaldamenti dei giocatori in palestra prima della partita in TV – ha scritto Bouchard sul suo profilo X – In base a questo prevedo la vittoria di Alcaraz. Rivelerò la mia teoria solo se lui vincerà".

Saw the players’ warm ups in the gym before the match on tv. Based on this I am predicting Alcaraz. I’ll reveal my theory only if he wins — Genie Bouchard (@geniebouchard) September 7, 2025

Sotto al tweet postato dall'ex tennista, sono apparsi commenti di utenti che hanno ripostato un video che mostra il diverso riscaldamento condotto da Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo si esibisce in esercizi provanti dal punto di vista fisico. L'azzurro, dal canto suo, scherza con il suo team e gioca con una palla, insomma molto meno "brutale" rispetto al rivale spagnolo.