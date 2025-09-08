"Alcaraz batterà Sinner": la profezia in questo video. Prima del match...

Libero logo
lunedì 8 settembre 2025
Chi ha avuto il privilegio di assistere in prima persona alla finalissima degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha assistito a uno spettacolo epocale. I due tennisti più forti del mondo che in questo 2025 si sono di fatto spartiti i quattro tornei dei grandi Slam. Due a testa, per non scontentare nessuno. In teoria, sul cemento doveva essere l'azzurro il favorito. Ma ad avere la meglio è stato lo spagnolo. E, secondo davanti al televisore, lo si poteva prevedere facilmente osservando il suo riscaldamento pre-partita. 

Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, si è soffermata sul riscdamento di carlos Alcaraz. Osservando i suoi movimenti ha compreso che il trofeo lo avrebbe alzato lui. E si è subito fiondata su X per condividere la sua profezia con il popolo dei social. "Ho visto i riscaldamenti dei giocatori in palestra prima della partita in TV – ha scritto Bouchard sul suo profilo X – In base a questo prevedo la vittoria di Alcaraz. Rivelerò la mia teoria solo se lui vincerà".

Sotto al tweet postato dall'ex tennista, sono apparsi commenti di utenti che hanno ripostato un video che mostra il diverso riscaldamento condotto da Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo si esibisce in esercizi provanti dal punto di vista fisico. L'azzurro, dal canto suo, scherza con il suo team e gioca con una palla, insomma molto meno "brutale" rispetto al rivale spagnolo.

