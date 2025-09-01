Chiara Tarantino e Benedetta Pilato, gelo dopo il furto: cos'è successo

Recriminazioni, risentimenti e mancanza di fiducia. L'amicizia tra Chiara Tarantino e Benedetta Pilato, dopo quanto accaduto a Singapore, sembra subire pesanti ripercussioni. Le atlete azzurre stavano rientrando dalla vacanza a Bali dopo la conclusione dei Mondiali di nuoto. Qui, al duty free, alcune immagini registrate dal circuito interno hanno immortalato la Tarantino che fa scivolare furtivamente due boccette di oli essenziali nello zaino della Pilato. Un gesto non passato inosservato agli agenti dell'aeroporto che subito hanno provveduto a fermarle insieme ad altre due atlete, Sofia Morini e Anita Bottazzo. Ma se queste ultime sono state dichiarate subito estranee ai fatti, lo stesso non si può dire delle prime due che hanno costretto la macchina diplomatica a intervenire e mediare per poter rientrare in Italia.

Amiche da lungo tempo, le quattro hanno trascorso insieme anche le vacanze della scorsa estate. Eppure ad oggi qualche crepa c'è. Il Corriere della Sera fa sapere che "è Anita la più delusa. La ventiduenne ranista trevigiana è già tornata in Florida dove studia e si allena. È forte il suo disappunto per la mancanza di responsabilità delle colleghe, per aver rischiato di essere coinvolta in un furto". Soprattutto perché Morini si è trovata a dover ricomprare un nuovo biglietto, avendo perso l'aereo. Anche Tarantino e Pilato hanno sborsato più soldi di quelli già preventivati. All’uscita dell’aeroporto le azzurre si sono dovute riorganizzare per la notte, su Internet hanno cercato un hotel nelle vicinanze. Ne hanno trovato solo uno che aveva a disposizione una camera a un costo esoso, più di 1.000 euro.