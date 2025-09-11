Sinner-Alcaraz, solo 6 punti in 15 partite: il dato impressionante

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la sfida, con la esse maiuscola, che sta segnando il tennis contemporaneo. I due hanno diviso equamente gli Slam tra 2024 e 2025, con l’italiano capace di chiudere lo scorso anno da numero 1 e lo spagnolo che si è ripreso la vetta nel ranking Atp in questo 2025, dopo la netta vittoria nella finale degli Us Open. Ma il bilancio degli scontri diretti, ad oggi, parla chiaro e pende a favore dello spagnolo: 10-5 per Alcaraz, con sette successi nelle ultime otto sfide.
Eppure, come nota FanPage, sommando tutti i punti giocati nei quindici incroci tra i due, il divario è quasi inesistente: 1579 per Alcaraz, 1573 per Sinner. Appena sei punti di differenza su oltre tremila scambi disputati. Un francobollo. Niente.
Il dato significa che, al di là dei risultati, i due rivali sono vicinissimi. La spiegazione sta nella capacità dello spagnolo di essere più cinico nei momenti decisivi. Non a caso, in due occasioni – la semifinale del Roland Garros 2024 e la finale di Parigi del giugno 2025 – Carlos ha vinto pur avendo conquistato meno punti di Jannik. Segno che sa alzare il livello quando conta davvero.
Certo, una cifra. Un dato ovviamente meno pesante rispetto alla regina delle statistiche, quella delle vittorie negli scontri diretti. Ma la cifra dice molto: Jannik e Carlos parlano una lingua tennistica che è loro e loro soltanto. E il ragazzo di San Candido non deve farsi abbattare dal bilancio degli scontri diretti: c'è una intera epoca tennistica per ribaltarlo.