Sinner-Alcaraz, solo 6 punti in 15 partite: il dato impressionante

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la sfida, con la esse maiuscola, che sta segnando il tennis contemporaneo. I due hanno diviso equamente gli Slam tra 2024 e 2025, con l’italiano capace di chiudere lo scorso anno da numero 1 e lo spagnolo che si è ripreso la vetta nel ranking Atp in questo 2025, dopo la netta vittoria nella finale degli Us Open. Ma il bilancio degli scontri diretti, ad oggi, parla chiaro e pende a favore dello spagnolo: 10-5 per Alcaraz, con sette successi nelle ultime otto sfide.

Eppure, come nota FanPage, sommando tutti i punti giocati nei quindici incroci tra i due, il divario è quasi inesistente: 1579 per Alcaraz, 1573 per Sinner. Appena sei punti di differenza su oltre tremila scambi disputati. Un francobollo. Niente.

Il dato significa che, al di là dei risultati, i due rivali sono vicinissimi. La spiegazione sta nella capacità dello spagnolo di essere più cinico nei momenti decisivi. Non a caso, in due occasioni – la semifinale del Roland Garros 2024 e la finale di Parigi del giugno 2025 – Carlos ha vinto pur avendo conquistato meno punti di Jannik. Segno che sa alzare il livello quando conta davvero.