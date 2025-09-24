Carlos Alcaraz, schiaffo a Jannik Sinner: "Sta andando alla grande"

"Cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita, la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso contro di lui un paio di volte. Ho cercato di essere un giocatore migliore, sempre migliore. La prossima volta che lo affronterò, mi aspetto che faccia la stessa cosa. Devo essere concentrato e pronto ai cambiamenti. Come ho detto, vedremo in futuro quante volte giocherò contro di lui e in quali circostanze. Ma al momento sta andando alla grande". Così Carlos Alcaraz parlando del suo grande rivale, Jannik Sinner, alla vigilia dell’esordio nell’Atp 500 di Tokyo contro Sebastian Baez.

Le parole dello spagnolo confermano quanto la rivalità con il ragazzo di San Candido sia il centro del tennis mondiale. Non a caso, negli ultimi otto Slam disputati tra 2024 e 2025, i due hanno diviso equamente i titoli: quattro per Sinner e quattro per Alcaraz. All'altoatesino manca ancora il Roland Garros, mentre lo spagnolo non è ancora riuscito a trionfare agli Australian Open.