Juventus, Dusan Vlahovic via a gennaio? Cosa può accedere

di Andrea Carrabinovenerdì 26 settembre 2025
In un modo o nell'altro, si finisce sempre a parlare di Dusan Vlahovic. Nonostante l'ottimo avvio di stagione, che lo ha visto investito di un nuovo ruolo - quello di subentrante spaccapartite -, il serbo ha ancora la valigia in mano. La Juventus non sembra intensionata a prolungare il suo contratto, sia per una questione economica - l'ingaggio è troppo elevato -, sia per una scelta tecnica.

Ma anche perché la dirigenza bianconera si è già cautelata la scorsa estate acquistando David e Openda, due ottime punte per un solo posto a disposizione di Tudor: quello del numero 9. Così il serbo potrebbe già salutare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato, quella invernale di gennaio.

Dove può accasarsi l'ex Fiorentina? Sul 9 bianconero ci sarebbero le sirene della Premier League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Chelsea e Manchester United non sono insensibili alla soluzione sul destino del 25enne di Belgrado. A gennaio, però, non si libererebbe ancora a zero. La Vecchia Signora, però, in quel caso non potrebbe avere troppe pretese: lascerebbe partire Vlahovic per una cifra giudicata simbolica, che però libererebbe uno spazio considerevole nel monte ingaggi. E permetterebbe al club di fiondarsi su un centrocampista già pronto per la serie A. Occhi puntati su Frank Kessie e Seregj Milinkovic-Savic. 

