Juventus, Dusan Vlahovic via a gennaio? Cosa può accedere

In un modo o nell'altro, si finisce sempre a parlare di Dusan Vlahovic. Nonostante l'ottimo avvio di stagione, che lo ha visto investito di un nuovo ruolo - quello di subentrante spaccapartite -, il serbo ha ancora la valigia in mano. La Juventus non sembra intensionata a prolungare il suo contratto, sia per una questione economica - l'ingaggio è troppo elevato -, sia per una scelta tecnica.

Ma anche perché la dirigenza bianconera si è già cautelata la scorsa estate acquistando David e Openda, due ottime punte per un solo posto a disposizione di Tudor: quello del numero 9. Così il serbo potrebbe già salutare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato, quella invernale di gennaio.