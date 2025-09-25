Francia, mania-Inzaghi: Pippo diventa un modo di dire

Inzaghì, con l’accento – rigorosamente – sulla i finale. Per noi tutti è SuperPippo, il campione del mondo che ha fatto sognare i tifosi di Juventus e Milan. Per i francesi è un pezzo di cultura, uno strappo da dizionario, una strofa rap. Pippo Inzaghi – sì, proprio lui, l’uomo che viveva in fuorigioco come altri vivono nei quartieri di periferia – è diventato una parola. Una voce da vocabolario. “Inzaghì”, con l’inflessione parigina e l’agilità di un taglio sul primo palo. Un nome proprio diventato sostantivo comune: roba che forse giusto Dante o Leonardo. In Francia, infatti, se dici “inzaghì”, non stai evocando un attaccante vintage, ma uno che sa sfruttare l’attimo, che si butta dentro, che fiuta il varco come un golden retriever fiuterebbe un tartufo. È il tipo che non perde tempo a pensare, perché ha già segnato. Insomma, uno che nella vita è sempre in area piccola, pronto a spingere in rete qualunque occasione, anche quelle che sembrano uscite da un assist sbilenco. Una specie di eroe postmoderno.

La cosa bella è che “inzaghì” non è solo slang da calcetto tra liceali. È una voce piena di beat. Già 4 rapper francesi – FXLL, Tonio 8cho, Zaaki, JeanJass – hanno dedicato al neologismo dei brani interi. E non si tratta di incensare un ricordo sportivo, ma di usare il nome come si usa una metafora urbana: dura, veloce, dritta al punto. Il massimo arriva con “Nagasaki” di Marou Chenko, dove tra moto, Buddha e Giappone sbuca pure Pippo – oggi allenatore del Palermo – a firmare con classe il verso migliore. Sei milioni di ascolti su Spotify. Sei milioni di volte che Inzaghi ha segnato... in cuffia. Pippo, che le parole le maneggia come faceva coi dribbling, se la ride di gusto con il blog “Cronache di spogliatoio”: «Sono felice di sapere che i giovani, soprattutto attraverso la musica, vedono in me un simbolo di opportunismo sportivo e tenacia», spiega. Altro che centravanti di manovra. «Sono spesso citato nel rap francese, ed è come se il mio modo di giocare fosse diventato un linguaggio universale, che parla a coloro che non smettono mai di credere che il momento giusto alla fine arriverà». Eccolo, l’inzaghì-style: non importa come rimbalza la palla, l’importante è che la rete si gonfi.