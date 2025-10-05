Errani e Paolini trionfano in Cina

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open", penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari, sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). Le azzurre, già campionesse in carica, hanno battuto in finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. Le azzurre si sono imposte in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2 conquistando il quarto titolo stagionale. Erani e Paolini sono la prima coppia a riuscire a vincere per due anni di fila.

"Ci siamo molto divertite in queste due settimane. Abbiamo giocato un ottimo torneo", ha affermato Sara Errani al termine della finale del doppio del Wta 1000 di Pechino. "Sono molto fortunata di avere l'opportunità di giocare con Jas - ha aggiunto - sappiamo quanto sia difficile impegnarsi in singolare e in doppio nel circuito.

"Ringrazio tutto il team per il loro supporto quotidiano, e tutto il pubblico. E' bellissimo giocare su questo campo davanti a tanta gente". "Grazie per tutto l'affetto che mi avete mostrato - ha detto Paolini al termine del match - E' stata una finale dura, siamo riuscite a rimontare. Grazie a tutti, al nostro team e a Sara, è sempre bello poter giocare il doppio con lei, mi sta aiutando tanto anche in singolare".