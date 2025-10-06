Libero logo
Ferrari umiliate da Russell, Norris e Verstappen: nel "salottino", il punto più basso

di Andrea Carrabino lunedì 6 ottobre 2025
Ferrari umiliate da Russell, Norris e Verstappen: nel "salottino", il punto più basso

2' di lettura

L'ennesimo episodio di una stagione fallimentare. Per fortuna, i tifosi della Ferrari dovranno aspettare soltanto sei gare prima di dire addio a questa annata tragica dal punto di vista sportivo. Anche a Singapore, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno deluso, anche se la gara è stata a tratti molto noiosa, non solo per i piloti della Rossa. Facciamo un esempio. Russell è partito davanti ed è arrivato primo, Verstappen secondo, Norris terzo davanti a Piastri. Come detto, le Ferrari molto deludenti, Leclerc sesto e Hamilton ottavo dopo la penalizzazione

Più movimentato, invece, il dopo-gara. Ormai è una consuetudine: i primi tre classificati si portano in una deliziosa e colorata stanzetta nel retro podio, guardano gli highlights, si rifocillano e spesso commentano episodi della gara. Ma, in questo caso, le battute che si sono scambiati i protagonisti del Gp di Singapore illustrano perfettamente lo stato attuale in cui versa la Rossa. "Oggi era piuttosto lenta la Ferrari", ha esordito Norris. 

F1, Russell domina il Gp di Singapore davanti a Verstappen e Norris

George Russell (Mercedes) vince il Gran premio di Singapore davanti a Max Verstappen (Red Bull). Terza e quarta le McLar...

"Si, oggi eravamo arrivati quasi vicini a loro", la replica di Russell. Norris, a quel punto, si è stupito: "Davvero? Hamilton e Leclerc erano a 25 o 26 secondi credo". Il pilota Mercedes ha aggiunto: "Io ho visto un replay. Pensavo fosse in diretta. Ho visto in TV che stavo entrando in curva 18, loro erano sul rettilineo di partenza, ma forse…". Il pilota McLaren ha così provato a trovare la soluzione: "Leclerc era dietro a Oscar". Verstappen, dal canto suo, non dice una parola. Ma ascolta, sogghigna, non sghignazza, ma sembra provare un leggero divertimento a sentire delle difficoltà della Ferrari.

