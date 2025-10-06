Ferrari umiliate da Russell, Norris e Verstappen: nel "salottino", il punto più basso

L'ennesimo episodio di una stagione fallimentare. Per fortuna, i tifosi della Ferrari dovranno aspettare soltanto sei gare prima di dire addio a questa annata tragica dal punto di vista sportivo. Anche a Singapore, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno deluso, anche se la gara è stata a tratti molto noiosa, non solo per i piloti della Rossa. Facciamo un esempio. Russell è partito davanti ed è arrivato primo, Verstappen secondo, Norris terzo davanti a Piastri. Come detto, le Ferrari molto deludenti, Leclerc sesto e Hamilton ottavo dopo la penalizzazione

Più movimentato, invece, il dopo-gara. Ormai è una consuetudine: i primi tre classificati si portano in una deliziosa e colorata stanzetta nel retro podio, guardano gli highlights, si rifocillano e spesso commentano episodi della gara. Ma, in questo caso, le battute che si sono scambiati i protagonisti del Gp di Singapore illustrano perfettamente lo stato attuale in cui versa la Rossa. "Oggi era piuttosto lenta la Ferrari", ha esordito Norris.