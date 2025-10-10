Formula 1, i nuovi carburanti costeranno 260 euro al litro

A volte le ideologie fanno qualche danno ma la Formula 1, massima espressione della tecnologia, sta vivendo un momento di cambiamento epocale durante il quale le novità green che saranno introdotte nel mondiale 2026 potrebbero costituire un ponte verso il futuro, come spesso è accaduto nel motorsport. Lo sanno bene in Ferrari, ad esempio, dove il presidente John Elkann, a margine del Capital Markets Day che si è tenuto ieri a Maranello, ha cercato di tirare su il morale in questi mesi deprimenti per i risultati (non) ottenuti dalla SF-25, da Fred Vasseure dalla coppia Leclerc-Hamilton: «Sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F.1 come a Le Mans. Ogni mia decisione rafforzerà il team 2026». Durissima, però, la replica dei tifosi sul web: «Basta promesse! Elkann, devi fare non parlare!».

Un clima torrido in attesa del prossimo anno pieno di novità, nel quale l’intera Formula 1 cambierà radicalmente. Le monoposto, difatti, dovranno essere modificate rispetto alle attuali per via di un regolamento rigido che imporrà nuovi motori ibridi nei quali sarà più preponderante la componente elettrica: attualmente sono presenti in una monoposto tre unità, una termica e due elettriche con la prima a fornire più potenza.

Dal prossimo anno ci sarà un propulsore termico V6 turbo 1.5 da 500 cavalli e un unico elettrico MGU-K potentissimo, da 400-450 cavalli. Una scelta nel pieno rispetto delle “zero emissioni di carbonio”. Per le auto che guidiamo tutti i giorni potrebbe essere un esperimento applicabile in futuro: modelli con meno potenza ma egual tecnologia top.

Discorso analogo perle benzine che cambieranno radicalmente: sempre perseguendo una transizione ecologica nel nome di ideologie verdi, la Federazione Internazionale dell’Automobile che governa le corse ha deciso che le monoposto dovranno essere alimentate da un carburante rinnovabile. Il problema saranno i costi di questa transizione relativa alle nuove benzine: attualmente un litro di carburante E10, dove la componente di etanolo è del 10%, ha un prezzo variabile trai 22 e i 33 dollari: ebbene, un litro della benzina “verde” 2026 è stimato che salirà sino a 225-250 dollari. Non solo: alcune stime esagerate indicano un possibile picco per alcune miscele speciali di 300 dollari al litro, dieci volte il prezzo attuale.