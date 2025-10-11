Benjamin Cremaschi, l'ammazza-Italia è il tesoro nascosto della Serie A

L’Italia Under 20 non è andata oltre gli ottavi di finale al Mondiale di categoria. L’eliminazione subita la scorsa notte in Cile porta un nome e cognome, quello di Benjamin Cremaschi. Figlio di argentini emigrati negli Stati Uniti per lavoro, il classe 2005 è nato e cresciuto calcisticamente a Miami ma ha anche passaporto italiano, grazie ai suoi bisnonni. Il Parma lo ha ingaggiato proprio dal club in cui gioca Leo Messi: è arrivato in Italia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, una cifra che sembra valere ampiamente.

In attesa di vederlo all’opera in Serie A, dove praticamente non è ancora sbarcato, dato che è arrivato a fine mercato e poi è volato via per raggiungere la Nazionale americana, ai Mondiali Under 20 si sta rivelando il giocatore più determinante della competizione.

Pur essendo un centrocampista, ha già segnato 5 gol in 4 partite, compresa la doppietta che ha eliminato l’Italia. Nonostante la giovane età (ha compiuto 20 anni lo scorso marzo), Cremaschi ha già giocato tanto nell’Inter Miami, oltre 70 partite. A Parma potrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio importante, essendo un centrocampista che può ricoprire più ruoli. Benjamin però dà il meglio di sé da mezzala, ruolo in cui riesce a sfruttare le qualità tecniche e fisiche.