Holger Rune, raptus a Shanghai: insulti a Marco Panichi

A Shanghai si è consumato un nuovo capitolo della stagione tormentata di Holger Rune, tra occasioni mancate e rabbia esplosiva. Il talento danese, numero 12 del mondo, è stato eliminato nei quarti di finale dal monegasco Valentin Vacherot, sorprendente numero 204 del ranking — con il risultato di 6-2, 6-7 (4) e 4-6 —, capace di rimontarlo e volare in semifinale contro Novak Djokovic. Ma più che la sconfitta, a far discutere è stato il comportamento del 21enne danese, protagonista di un durissimo sfogo verso il proprio angolo.

Durante il terzo set, quando la partita stava girando in favore di Vacherot, Rune ha perso completamente la calma: urla, gesti di stizza e frasi irripetibili indirizzate al suo staff, con inquadrature che hanno mostrato chiaramente Marco Panichi, ex preparatore atletico di Jannik Sinner e ora al suo fianco. Proprio Panichi, impassibile in panchina, ha raccolto lo sfogo senza reagire, consapevole del carattere esplosivo del suo nuovo assistito.