Antonio Conte sotto processo: "Per me, troppi": il Napoli crolla col Psv, la frase che sconcerta tutti

"C'è delusione ma queste situazioni non capitano mai per caso e noi dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per invertire quella tendenza che per certi versi, in alcuni casi, non mi ha fatto impazzire". Il ko tennistico per 6-2 sul campo del Psv Eindhoven in Champions League rischia di lasciare segni pesanti sul Napoli. Di sicuro lo ha già fatto su Antonio Conte, che dopo il disastroso match in Olanda si presenta davanti alle tv decisamente abbacchiato, quasi in confusione.

"La Champions offre questo tipo di livello, abbiamo poco da dire e tanto da lavorare - ha aggiunto il mister parlando a Sky Sport - ma sappiamo che anche lavorando tanto dovremo faticare, dovremo essere preparati e predisposti. Non voglio trovare scuse ma vedo delle situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Non dobbiamo però disperarci, dovremo creare l'alchimia che c'era l'anno scorso sapendo che ci sono tante nuove teste. Ci dobbiamo rimettere in gioco, io per primo".

Proprio il passaggio sui nuovi acquisti ha lasciato perplessi sui social tanti tifosi azzurri e semplici appassionati di calcio. "L'anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario con pochissimi giocatori dove tutti sono andati oltre i propri limiti. È inevitabile che quest'anno, per giocare in Europa, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori, secondo me troppi. Inserire nove teste dentro uno spogliatoio non è semplice. Siamo stati obbligati, ma dall'inizio ho detto che sarebbe stato un anno complesso, perché determinate cose devono essere assorbite". E molti non hanno potuto non ricordare le lamentele di un Conte "incontentabile" quando lo scorso anno sottolineava i problemi relativi a una rosa corta e alla mancanza di sostituti all'altezza dei titolari.

"So che il mio nome viene spesso strumentalizzato per fare trasmissioni per settimane, cerco di essere quanto più onesto possibile facendo del lavoro la mia arma migliore. Io rassegnato in panchina? No, cerco sempre di aiutarli, poi sarà colpa mia che oggi ero meno aggressivo - conclude polemico l'allenatore -. La prossima volta mi porterò frusta e sgabello come il domatore di tigri. Cosa dovremmo cambiare? L'equilibrio che abbiamo trovato adesso, con quattro centrocampisti, è l'equilibrio migliore. In questo momento, avere due esterni molto offensivi non ci dà assolutamente equilibrio e non penso sia giusto sacrificare un centrocampista in questo momento".