Juventus, la bomba di Del Piero su Tudor: "Lo sappiamo tutti"

Alessandro Del Piero torna a parlare della Juventus, e lo fa direttamente dal Bernabeu, dove ha seguito la sfida di Champions contro il Real Madrid per CBS Sport: “La partita è stata dura e molto tattica — ha detto — Le due squadre non erano in perfetta forma ma hanno giocato abbastanza bene. La Juve ha avuto diverse opportunità per segnare e vincere la gara, ha difeso bene e non ha concesso troppo al Real Madrid. Loro hanno il talento di Vinicius, il senso del gol di Bellingham… sono cose che non si possono insegnare”.

L’ex capitano bianconero sottolinea come, nonostante la sconfitta, la prestazione della squadra sia stata positiva: “Ero ancora sotto choc per quanto visto a Como, quindi ero preoccupato — ha aggiunto — Al Bernabeu non è mai facile giocare, ma ho visto la squadra lottare. Non puoi cambiare tutto in un giorno, serve un processo che richiede tempo”.

Il focus di Del Piero si sposta poi sulla situazione interna della Juve e su Tudor: “La Juve è alla ricerca di qualcosa, non è ancora chiaro cosa — ha detto ancora — Tudor onestamente non era la prima opzione, lo sappiamo tutti. Sta provando a fare del suo meglio, ma non ha ancora trovato un undici titolare. Ha tante opzioni per provare a coinvolgere tutti, ma non è stata creata un’identità ed è questo che manca ora alla Juve”.

Intervistando Bellingham, autore del gol decisivo, Del Piero ha evidenziato anche il percorso del centrocampista inglese: “È passato un po’ di tempo dall’ultimo gol, sono contento di averlo ritrovato contro una grande squadra — ha proseguito — Potevamo segnare di più, ma l’importante erano i 3 punti e aver mantenuto la porta inviolata”.