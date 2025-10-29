Jannik Sinner, "l'ha detto davanti al ministro": la verità sul no alla Davis

Tanto clamore per una decisione che, in realtà, era nell’aria da tempo. La rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis, che ha scatenato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, era stata presa circa un anno fa. A confermarlo è stato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha rivelato: “Quando ho capito che sarebbe finita così? L’anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino”.
Il riferimento è alle ATP Finals 2024, quando Sinner – reduce da un’annata estenuante – aveva già espresso la volontà di prendersi una pausa per gestire al meglio la preparazione. “Una settimana in più sembra una banalità, ma non lo è, perché è molto importante fare una preparazione di una settimana più lunga”, ha spiegato l’altoatesino, ribadendo la necessità di preservare la propria condizione fisica e mentale in vista della nuova stagione.
Binaghi ha raccontato di aver sperato fino all’ultimo in un ripensamento: “Durante le Finals, e anche dopo il ritiro di Shanghai, ho pensato che magari ci avrebbe ripensato. Ma niente”. La scelta, quindi, non è figlia della stanchezza post-vittoria o di tensioni interne, ma di una pianificazione chiara, condivisa e rispettata. “L’abbiamo capita e anche condivisa – ha aggiunto Binaghi –. La storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. Sarà così anche questa volta: per la Fitp e per l’Italia è più importante che lui tiri il numero uno”.