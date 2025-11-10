Schjelderup, video a luci rosse con minorenni: travolto dallo scandalo

Andreas Schjelderup, talento norvegese attualmente al Benfica, è finito al centro di un caso giudiziario nel suo Paese per aver condiviso in modo illecito un video a luci rosse risalente al 2023, quando militava ancora nel Nordsjaelland, con protagonisti dei minorenni.

È stato lo stesso giocatore a rendere pubblica la vicenda attraverso un post su Instagram, in cui ha ammesso la propria responsabilità e definito quanto accaduto “uno stupido errore”.

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso Schjelderup, il video gli sarebbe stato inviato da terzi e, senza conoscerne il contenuto reale, lo avrebbe immediatamente inoltrato a un amico. Solo in un secondo momento avrebbe scoperto la natura sensibile delle immagini, decidendo allora di cancellare la conversazione. Nel suo messaggio social, l’esterno offensivo ha spiegato: "Ciò che ho fatto in Norvegia è illegale e stupido e me ne assumo le responsabilità. Vorrei scusarmi con le persone coinvolte nel video. Non ho mai fatto nulla di illegale prima d’ora". Ha poi aggiunto di sentirsi "pronto ad affrontare le conseguenze" dell’accaduto.