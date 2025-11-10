Antonio Conte, la teoria di Di Canio: cosa c'è dietro il crollo del Napoli

Il pesante k.o. del Napoli a Bologna riapre interrogativi sul reale stato di forma della squadra campione d’Italia. La formazione di Antonio Conte continua a mostrare un andamento irregolare e l’ultimo passo falso contro il gruppo frizzante di Italiano ha acceso il dibattito. Tra le analisi più nette c’è quella di Paolo Di Canio, che a Sky ha individuato due elementi critici: uno legato ai calciatori e uno, in maniera quasi paradossale, allo stesso allenatore.

Secondo l’ex attaccante, la chiave potrebbe risiedere proprio nella comunicazione utilizzata da Conte in queste settimane. L’allenatore ha ripetutamente anticipato che questa sarebbe stata “una stagione difficile”.

Parole che potrebbero aver inciso più del previsto: “Questo Napoli, come dice sempre Antonio, sta diventando quello che aveva detto lui: ‘sarà una stagione difficile’ — ha detto l’ex Lazio —. Però io non vorrei che lui, siccome è tanto bravo a far entrare concetti, principi e determinazione nel credere nel risultato finale ai suoi giocatori, anche quando fa questo continuo tam tam però negativo, finisca per farlo entrare nella testa dei giocatori”.