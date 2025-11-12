Napoli, Antonio Conte non si presenta alla ripresa degli allenamenti: ecco perché

Dopo il ko di Bologna, nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, ripresa della preparazione per il Napoli. Campioni d'Italia, però, senza Antonio Conte. Il club, infatti, ha reso noto che "come già programmato e concordato da tempo con il club, mister Antonio Conte rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre". Quindi un'assenza già concordata che non ha nulla a che vedere con lo sfogo post-Bologna del tecnico. Tornando alla ripresa della squadra, seduta pomeridiana per gli azzurri che, privi dei tanti nazionali impegnati con le rispettive selezioni, hanno eseguito una fase di attivazione per poi dedicarsi al lavoro tecnico-tattico.

Intanto c'è da registrare l'ennesima ancora una brutta notizia per il Napoli, che deve fare i conti con una serie infinita di infortuni. Anguissa si è fermato durante l'ultimo allenamento con il Camerun. Il centrocampista del Napoli riportato avrebbe un problema muscolare: così facendo, salterebbe la prossima gara in programma contro la Repubblica Democratica del Congo. Fonti vicine alla Nazionale del Camerun riportano il timore di uno stiramento al bicipite femorale, ma la diagnosi sarà confermata oppure smentita dagli esami strumentali delle prossime ore.