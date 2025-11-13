Sinner, "insalate ma non solo": cosa mangia a Torino, parla lo chef

"Li ascoltiamo, li accontentiamo nei gusti, nei tempi, e nel desiderio di piatti semplici ma perfetti": lo chef delle Atp Finals di Torino, lo stellato Giovanni Grasso, lo ha detto a proposito dei pasti serviti ai tennisti in gara. Insieme al socio Igor Macchia dirige il team di Credenza, incaricato per il quinto anno consecutivo della Players Lounge, l'area dove atleti, staff e famiglie vengono coccolati con oltre 700 pasti al giorno. Ai suoi tavoli, tra gli altri, Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Proprio a proposito dei tennista, ha raccontato al Corriere della Sera che mangiano "carboidrati e insalate in porzioni davvero sostanziose". Sinner e Zverev, in particolare, si sarebbero concessi anche pause "fuori orario", prestando sempre grande attenzione all’alimentazione. Tra una pizza, una fresca insalata e un piatto di sushi, gli atleti preferirebbero quasi sempre carboidrati e insalate ricche di verdure, semi, cereali, avocado e uova.