Marco Fiocchetti, il giornalista dice addio alla Rai dopo la vittoria di Sinner

"È arrivato il momento dare la linea allo studio e di salutare la Rai": il telecronista Marco Fiocchetti lo ha detto al termine della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino, annunciando così a sorpresa il suo ritiro e l'addio alla tv di Stato. Nella sua ultima cronaca, il giornalista ha avuto dunque la possibilità di raccontare ai telespettatori la vittoria dell'azzurro contro lo spagnolo. "Quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca e meglio di così non poteva finire", ha detto con la voce rotta dall'emozione.

Fiocchetti ha spiegato anche qual è la ragione dietro la sua decisione. In particolare, ha detto che quella sarebbe stata la sua ultima telecronaca "per quasi sopraggiunti limiti d’età". Dopodiché ha ringraziato la Rai sottolineando il suo forte legame con la tv di Stato, "l’azienda dove sono nato e cresciuto, ci lavorava mio padre, la Rai che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui". Poi, ancora commosso, ha saluto il pubblico dicendo: "Prima che mi commuovo, grazie Rai. Buonanotte e buona fortuna".