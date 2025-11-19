Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia, ecco perché i suoi critici sbagliano

Alla fine la storiella su Jannik Sinner che lo dipengeva come una sorta di grande evasore fiscale era, appunto, soltanto una storiella. Il numero uno al mondo, solo di tasse e montepremi, ha versato all'erario poco meno di 1,5 milioni di euro. In soldoni, è già uno dei maggiori contribuenti tra le persone fisiche. Ma non finsce qui. Come riporta Italia Oggi, c'è da considerare anche le imposte sui redditi prodotti dall'altoatesino in Italia nei giorni in cui è stato sul suolo nazionale. Quindi: sponsorizzazioni, ospitate, etc. Così come le imposte pagate sugli investimenti immobiliari. Vedi, per esempio, Milano: circa 7 milioni di euro per due appartamenti in centro città.

Il numero due al mondo, poi, non ha scelto di risiedere a Montecarlo esclusivamente per motivi fiscali. "Sinner risiede a Monaco dove ha sue società che seguono i suoi diritti di immagine - ha spiegato Alessandro Belluzzo, avvocato e fondatore della Belluzzo international partners, boutique professionale multidisciplinare con sede a Londra e uffici sparsi in mezzo mondo, che eroga consulenza negli ambiti wealth, law, tax e finance anche a tantissimi sportivi internazionali - e nel Principato le società vengono tassate".