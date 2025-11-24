Coppa Davis, clamoroso Adriano Panatta: "Senza Jannik Sinner..."

L’Italia conquista una Coppa Davis insperata, considerando le assenze pesanti di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. A credere davvero nel tris, però, c’era Adriano Panatta, convinto fin dal mattino che gli azzurri avessero le risorse per riuscirci. L’ex campione ha parlato di impresa: “La vittoria di oggi è stata straordinaria per questi ragazzi e gli voglio fare tanti complimenti perché hanno alzato questo trofeo senza Sinner e Musetti, ovvero i nostri due tennisti più forti”. Un modo per sottolineare come il gruppo abbia supplito alle individualità mancate.

Panatta ha analizzato anche il percorso nelle Final 8 di Bologna, soffermandosi in particolare su chi è stato chiamato a prendersi responsabilità inattese. “Cobolli e Berrettini hanno dimostrato di far parte di un gruppo vero”, ha detto, aggiungendo che “i loro successi hanno confermato una cosa che sapevamo già: l’Italia ha una squadra che non ha nulla da invidiare a nessun’altra. In questo momento siamo semplicemente i migliori”. Su Berrettini, poi, è stato ancora più diretto: “Ha fatto due match perfetti contro Austria e Spagna”.