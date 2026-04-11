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Jannik Sinner, inquadrano Adriano Panatta? Bertolucci lo umilia: "Ieri sera a cena..."

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sabato 11 aprile 2026
Jannik Sinner, inquadrano Adriano Panatta? Bertolucci lo umilia: "Ieri sera a cena..."

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Tra gli spettatori che hanno potuto ammirare dal vivo lo strapotere di Jannik Sinner contro Alexander Zverev c'era anche Adriano Panatta. La leggenda del tennis italiano è un grande estimatore del numero due al mondo. E lo ha sempre difeso, anche nei periodi più difficili. Panatta è stato pizzicato delle telecamere di Montecarlo mentre assisteva alla semifinale del torneo del Principato, poi vinta dall'altoatesino. Ma c'è un retroscena divertente che riguarda una cena consumata il giorno prima nel tentativo di mettere in imbarazzo Adriano Panatta.

Al commento tecnico di Sky, proprio mentre stavano inquadrando Adriano Panatta, c'era il suo grande amico Paolo Bertolucci. L'ex collega, come nel suo stile, ne ha approfittato per lanciare una battuta in telecronaca. "Ieri sera pure è arrivato e mi ha rovinato la cena, guarda: un disastro", ha spiegato ai telespettatori. "E perché te l'ha rovinata?", gli ha domandato Elena Pero. "Perché è vecchio, vecchio, vecchio", la replica dissacrante di Bertolucci. Subito dopo, l'opinionista ha postato una grafica su X mostrando i dati dell'ultima partita di Jannik Sinner e ne ha approfittato per lasciare il seguente commento: "Performance incredibile".

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