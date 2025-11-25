Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Carlos Alcaraz, la cupa profezia di Jimmy Connors: "Molti soldi, ma..."

di Lorenzo Pastugliamartedì 25 novembre 2025
Carlos Alcaraz, la cupa profezia di Jimmy Connors: "Molti soldi, ma..."

2' di lettura

La stagione tennistica si è chiusa con la finale di Coppa Davis, ma il calendario di Carlos Alcaraz resta tutt’altro che vuoto. Il campione spagnolo, reduce dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dalle Final 8 di Bologna, ha programmato una serie di appuntamenti negli Stati Uniti a dicembre: una prima esibizione in New Jersey insieme a Frances Tiafoe e, il giorno seguente, un secondo match a Miami contro il brasiliano Joao Fonseca. Impegni che si aggiungono alla recente partecipazione al Six Kings Slam di Riyadh e all’esibizione prevista il 10 gennaio a Seul, dove sfiderà Jannik Sinner.

Questa agenda particolarmente ricca ha però sollevato più di un dubbio. A manifestare preoccupazione è stato Jimmy Connors, che nell’ultimo episodio del podcast Advantage Connors ha affrontato il tema insieme al figlio Brett. L’ex numero uno statunitense ha osservato che “ha saltato la Coppa Davis, ma il prossimo mese giocherà due esibizioni”, sottolineando che “il periodo in cui fare soldi sia questo, come se non avesse già guadagnato abbastanza durante la stagione…”.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45040394]]

Connors ha poi esteso il ragionamento alla preparazione in vista della nuova annata, lasciando aperta una domanda che pesa sul 2026 dello spagnolo: “Chissà se Alcaraz arriverà all’Australian Open senza un’adeguata preparazione a causa di queste esibizioni. Puoi fare un sacco di soldi, ma se poi perdi al secondo turno riceverai tante critiche”. Parole che riaccendono il dibattito sul delicato equilibrio fra esigenze commerciali, immagine globale e programmazione atletica. E che mettono Alcaraz davanti a una sfida parallela: gestire la popolarità senza compromettere gli obiettivi sportivi.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45079870]]

tag
carlos alcaraz
jimmy connors
coppa davis
australian open
jannik sinner

La soffiata di Volandri Jannik Sinner? Cosa ha fatto ogni singolo giorno durante la Coppa Davis

Abbagli Coppa Davis, Aldo Grasso attacca il Tg1? Tre autogol in poche righe

Azzurri in orbita Jannik Sinner, soldi e tv: un capolavoro tutto italiano

ti potrebbero interessare

Serie A, decidono tutto i portieri: i 2 top e i 2 flop

Serie A, decidono tutto i portieri: i 2 top e i 2 flop

Claudio Savelli
McLaren, il padre di Verstappen grida al complotto: "Si vede chiaramente"

McLaren, il padre di Verstappen grida al complotto: "Si vede chiaramente"

Lorenzo Pastuglia
Maignan, terrore al Milan: piomba l'Inter, alto "tradimento"?

Maignan, terrore al Milan: piomba l'Inter, alto "tradimento"?

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner? Cosa ha fatto ogni singolo giorno durante la Coppa Davis

Jannik Sinner? Cosa ha fatto ogni singolo giorno durante la Coppa Davis

Lorenzo Pastuglia