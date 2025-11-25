Carlos Alcaraz, la cupa profezia di Jimmy Connors: "Molti soldi, ma..."

La stagione tennistica si è chiusa con la finale di Coppa Davis, ma il calendario di Carlos Alcaraz resta tutt’altro che vuoto. Il campione spagnolo, reduce dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori dalle Final 8 di Bologna, ha programmato una serie di appuntamenti negli Stati Uniti a dicembre: una prima esibizione in New Jersey insieme a Frances Tiafoe e, il giorno seguente, un secondo match a Miami contro il brasiliano Joao Fonseca. Impegni che si aggiungono alla recente partecipazione al Six Kings Slam di Riyadh e all’esibizione prevista il 10 gennaio a Seul, dove sfiderà Jannik Sinner.

Questa agenda particolarmente ricca ha però sollevato più di un dubbio. A manifestare preoccupazione è stato Jimmy Connors, che nell’ultimo episodio del podcast Advantage Connors ha affrontato il tema insieme al figlio Brett. L’ex numero uno statunitense ha osservato che “ha saltato la Coppa Davis, ma il prossimo mese giocherà due esibizioni”, sottolineando che “il periodo in cui fare soldi sia questo, come se non avesse già guadagnato abbastanza durante la stagione…”.

Connors ha poi esteso il ragionamento alla preparazione in vista della nuova annata, lasciando aperta una domanda che pesa sul 2026 dello spagnolo: “Chissà se Alcaraz arriverà all’Australian Open senza un’adeguata preparazione a causa di queste esibizioni. Puoi fare un sacco di soldi, ma se poi perdi al secondo turno riceverai tante critiche”. Parole che riaccendono il dibattito sul delicato equilibrio fra esigenze commerciali, immagine globale e programmazione atletica. E che mettono Alcaraz davanti a una sfida parallela: gestire la popolarità senza compromettere gli obiettivi sportivi.

