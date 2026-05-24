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Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

domenica 24 maggio 2026
Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

1' di lettura

"Se le cose restano così per me impossibile continuare". A sganciare la bomba è Max Verstappen, per 4 anni di fila campione del mondo in Formula 1, lo scorso anno superato da Lando Norris su McLaren e quest'anno in grandi difficoltà con la sua Red Bull.

"Non è mentalmente sostenibile continuare così", è stato il duro sfogo di Max al termine della gara sprint del Gran premio del Canada, dove é giunto settimo a quasi 16 secondi dal vincitore, George Russell su Mercedes.

Nel mirino, più che la sua monoposto, c'è la Fia: Verstappen è tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste al regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. "Se i regolamenti rimangono così, il prossimo sarà un anno lungo, e non lo voglio. Non sono mentalmente in grado di sostenerlo" ha detto.

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La Fia, l'organo di governo della Formula 1, ha dichiarato due settimane fa di aver raggiunto un accordo di principio per introdurre modifiche che ridurrebbero la necessità di gestione energetica con i nuovi motori introdotti quest'anno. Sono però emerse opposizioni nei successivi colloqui sui dettagli del piano e al momento non c'è sufficiente accorso l'approvazione della proposta secondo i protocolli di governance della F1. L'olandese della Red Bull ha anche confermato che, se decidesse di smettere con le monoposto, non tornerebbe indietro: "Ci sono tante altre cose divertenti da fare, là fuori". 

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