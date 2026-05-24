Max Verstappen choc: "Se le cose restano così, non posso continuare"

"Se le cose restano così per me impossibile continuare". A sganciare la bomba è Max Verstappen, per 4 anni di fila campione del mondo in Formula 1, lo scorso anno superato da Lando Norris su McLaren e quest'anno in grandi difficoltà con la sua Red Bull.

"Non è mentalmente sostenibile continuare così", è stato il duro sfogo di Max al termine della gara sprint del Gran premio del Canada, dove é giunto settimo a quasi 16 secondi dal vincitore, George Russell su Mercedes.

Nel mirino, più che la sua monoposto, c'è la Fia: Verstappen è tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste al regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. "Se i regolamenti rimangono così, il prossimo sarà un anno lungo, e non lo voglio. Non sono mentalmente in grado di sostenerlo" ha detto.