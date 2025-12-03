Juve, il gol annullato a David? Nessun errore: una questione di prospettiva

È sempre una questione di prospettiva. Ieri, martedì 2 dicembre, all'Allianz Stadium di Torino la Juventus ha sconfitto 2 a 0 l'Udinese in Coppa Italia. Ottima prova dei ragazzi allenati da Luciano Spalletti, che si sono visto anche annullare due reti dalla terna arbitrale. Curiosamente gli autori del gol erano proprio i due attaccanti - acquistati in estate - chiamati a sostituire Dusan Valhovic: Jonatan David e Lois Openda. Sulla rete del belga non ci sono dubbi: l'ex Lipsia era in posizione di fuorigioco. Su quella del canadese, invece, si è scatenata una polemica.

Il primo a rendersi conto della stranezza dell'episodio è stato Riccardo Trevisani, il telecronista che ha commentato la partita su Italia 1. Secondo il giornalista infatti il Var avrebbe sbagliato a tracciare la linea dell'offside prendendo un punto di riferimento sbagliato, ovvero Bertola al posto di Palma. Quest'ultimo infatti si trovava in posizione defilata e, all'apparenza, sembrerebbe tenere in gioco il numero 30 della Juve.