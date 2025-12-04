Oscar Piastri, schiaffo a Lando Norris: la clausola nel contratto

La stagione 2025 di Formula 1 si chiuderà con un finale di tensione altissima. Lando Norris arriverà ad Abu Dhabi con soli 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 su Oscar Piastri, un margine che fino a poche settimane fa sembrava rassicurante e che invece oggi è quasi evaporato.

La rimonta Red Bull ha riaperto tutto, mentre la McLaren rischia di pagare la scelta — sportivamente apprezzata, ma rischiosa — di non imporre ordini di scuderia. È una politica voluta da Andrea Stella e Zak Brown, che hanno lasciato ai loro piloti “massima libertà” nelle lotte interne. Una decisione che molti indicano come possibile causa del crollo nel vantaggio di Norris. Ma, secondo Jacques Villeneuve, la McLaren non avrebbe potuto fare altrimenti.