Jannik Sinner, clamoroso: mani in tasca, con chi lo beccano

Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP e fresco campione delle ATP Finals, ha fatto una sorpresa graditissima nel paddock di Yas Marina, dove tra poche ore scatterà l’ultimo Gran Premio della stagione 2025 di Formula 1, decisivo per l’assegnazione del titolo piloti.Accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic, dal padre Hanspeter, dal fratello Mark e dal suo staff, il 24enne di San Candido ha prima girato tra i box, stringendo la mano a Toto Wolff e salutando con un sorriso George Russell.

Poi è arrivato il momento clou: Sinner è salito a bordo di una potentissima Mercedes-AMG GT 63 S E Performance da 585 CV insieme al giovanissimo talento italiano Kimi Antonelli, 18 anni, promosso in F1 proprio dalla Mercedes per il 2026.I due, che si erano già conosciuti e abbracciati calorosamente alle ATP Finals di Torino a novembre, si sono ritrovati con evidente entusiasmo. Casco in testa, cinture allacciate, Sinner ha vissuto l’adrenalina di un hot lap sul circuito illuminato di Abu Dhabi, tra le curve veloci e i rettilinei che oggi decideranno il campione del mondo.Appassionato di motori da sempre (non nasconde la sua ammirazione per Hamilton e la Mercedes), Jannik ha definito l’esperienza "incredibile" e ha scherzato con Antonelli sulla velocità: «In campo corro, ma qui è un altro livello!». Un incrocio perfetto tra i due sport che in questo weekend tengono il mondo con il fiato sospeso.