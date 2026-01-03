Sinner, Bertolucci avverte: "La difficoltà maggiore"

Chi è il favorito tra i numeri 1 e 2 del tennis mondiale Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? Secondo l'ex tennista Paolo Bertolucci, lo spagnolo e l'italiano sono alla pari: entrambi favoriti in due dei quattro Major. “Tutto dipende dall’Australian Open. Nel contesto attuale entrambi possono farcela, ma la difficoltà maggiore è stare in salute per tutto l’anno. Alcaraz è leggermente favorito a Parigi a New York, mentre Sinner lo è in Australia e a Wimbledon. Siamo lì”, ha detto.

Diversa l'opinione di un altro ex, Adriano Panatta, secondo cui la permanenza del coach Cahill con Sinner andrebbe proprio nella direzione di tentare la conquista del Grande Slam. “La decisione di proseguire con Cahill è un segnale che ci sta pensando seriamente. Non è un caso che nemmeno i Big Three ci siano riusciti. Ma il fatto che ora siano solo in due raddoppia le possibilità. Come tipologia di giocatore, Sinner è più strutturato di Alcaraz perché è più costante e più solido. Carlos, di contro, ha momenti in cui diventa ingiocabile. Il grande vantaggio di Sinner è che, a differenza di Alcaraz, a lui non capitano quasi mai giornate storte e di uscire presto. Detto questo, c’è anche una componente di casualità, come abbiamo visto a Wimbledon con Dimitrov”, ha detto durante una puntata di Panatta & Bertolucci Tennis Heroes andata in onda su Sky.