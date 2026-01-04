Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce nella partita del 3 gennaio 2026, Luciano Spalletti ha mostrato frustrazione nelle interviste post-gara, perdendo la pazienza per le ripetute domande sul rigore sbagliato da Jonathan David, che ha di fatto impedito alla Juventus di vincere.Ai microfoni di RadioRai, il tecnico ha esploso: "Tutti mi state facendo la stessa domanda, ora anche basta. In campo hanno deciso così: chi si è preso la palla per tirare ha mostrato personalità. Chi l'ha ceduta forse non ne aveva abbasta, ma sono cose da campo, del momento".

Spalletti, visibilmente amareggiato per un risultato che frena la striscia positiva della squadra, ha difeso comunque le scelte dei giocatori: "Il rigore? Mi ridite tutti la stessa cosa ovunque vada: hanno deciso così, in campo e basta. Chi lo batte fa vedere che ha personalità di batterlo. Chi lo cede forse non ne aveva proprio tanta. Bravo David che ha preso il pallone e ha tirato, anche se ha fatto la scelta tecnica sbagliata: avrebbe voluto tirare centrale col cucchiaio ma alla fine gli è riuscita male. Ma basta: hanno deciso così in campo e bisogna prenderla per quella che è, sono cose da campo, momenti in cui è difficile e complicato entrarci e commentare".

Nonostante gli errori, Spalletti ha salvato la prestazione complessiva: "Sono dispiaciutissimo perché la squadra ha fatto una buona prestazione... Le cose a volte non vanno come si vuole, come nella vita". E ancora: "Quando siamo dentro l’area di rigore, dobbiamo prevedere dove passa la palla, non rincorrerla dopo che è passata... Poi, per il resto, abbiamo fatto una buona partita, ma il risultato fa sempre tutta la differenza".