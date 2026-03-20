Sea Watch 5 ferma in rada: accertamenti in corso, il sospetto

Interdetta temporaneamente alla navigazione. È questo il destino della Sea Watch 5 che attualmente si trova ferma in rada a Trapani. Alla base gli accertamenti disposti dal Viminale e la possibile sanzione. Il motivo? L'imbarcazione ha disobbedito ed è entrata nel porto di Trapani, causa - ha riferito l'ong tedesca - "stato di necessità". Eppure il dubbio è che tale necessità possa essere stata usata come scusa per forzare le indicazioni del Centro di coordinamento. Ecco allora che i documenti, il diario di bordo, le comunicazioni e le ricostruzioni verranno tutti analizzati. La macchina amministrativa si è messa dunque in moto proprio per evitare che quello della Sea Watch possa essere solo il primo dei casi.
Un punto fermo per ora c’è - riferisce La Verità - non era una nave lasciata al proprio destino. La macchina dei soccorsi era attiva. Le autorità seguivano ogni passaggio. I casi più urgenti sono stati gestiti subito: nove persone evacuate dalla Guardia costiera al largo di Campobello di Mazara e trasferite a Lampedusa. Poi i 20 minori non accompagnati: fatti scendere su disposizione del Tribunale per i minorenni di Palermo. Le operazioni sanitarie erano pronte, il sistema di accoglienza già attivato dalla prefettura di Massa-Carrara (rimasta inutilmente in attesa).
Sea Watch sfida il governo: "Disobbediamo, entriamo a Trapani"La nave Sea Watch 5 dell’ong tedesca ha deciso di disobbedire all’ordine del Viminale di dirigersi verso Mar...
Già il 19 febbraio scorso, il Tribunale di Catania ha sospeso un precedente fermo amministrativo della Sea‑Watch 5, arrivato dopo un intervento del 25 gennaio durante il quale la nave aveva soccorso 18 persone, tra cui due bambini, contestandole di non aver informato le autorità libiche. La decisione dei giudici etnei ha permesso all’unità di tornare operativa, accendendo un nuovo scontro tra governo e ong.