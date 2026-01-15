Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Sinner e Alcaraz, bordata di Terruzzi: "Basta con questa amicizia"

di
Libero logo
giovedì 15 gennaio 2026
Sinner e Alcaraz, bordata di Terruzzi: "Basta con questa amicizia"

2' di lettura

"Basta, per cortesia, con questo 'cicip e ciciap', con questa amicizia, fratellanza, confidenza che stinge una tensione sacra, il gusto intenso di una sfida epocale, tecnica e umana": Giorgio Terruzzi lo scrive sul Corriere della Sera, riferendosi al rapporto tra i numeri 1 e 2 del tennis mondiale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due campioni, infatti, sembrano essere grandi amici sia dentro che fuori dal campo. Qualcosa di inconcepibile per il giornalista. 

Secondo Terruzzi, lo spagnolo e l'italiano sono "destinati a tenere alta l’attenzione, la fortuna del tennis proprio perché in due, perché opposti, superiori". Il giornalista, dunque, ha sottolineato che Sinner e Alcaraz rappresentano "dualismo, antagonismo, il profumo più intenso emanato dallo sport". "Qualcosa che dovrebbe consigliare, se non costringere, a mantenere una distanza, accorciabile soltanto sotto rete", ha aggiunto. 

Jannik Sinner spiazza: "Solo vicino alle docce", il tarlo del campione

“D'ora in poi punterò forse anche a perdere alcune partite, ma cercherò di apportare alcuni camb...

Anche per questo "un doppio insieme", a detta di Terruzzi, sarebbe "uno sproposito, un controsenso del tifo, un danno". Parlando con la stampa qualche giorno fa, Sinner non aveva escluso invece questa possibilità: "Penso che sarebbe divertente condividere almeno una volta il campo in maniera diversa, dallo stesso lato. Ne parleremo, magari quest'anno. O il prossimo anno, perché no? Sarà una sorpresa!". La firma del Corsera, infine, ha ricordato una serie di "rivali" storici nel mondo dello sport: "Nuvolari e Varzi: una sfilza di magnifici dispetti da pista. Coppi e Bartali: eroici ma divisi e divisivi. Mazzola e Rivera: classe e piglio da capipopolo dentro una città e poi un Paese intero. Senna e Prost: grazia e ferocia per una inimicizia ad alta tensione. Nemici. In vetrina, sempre". 

Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Jannik Sinner è pronto a rimettersi al centro della scena all’Australian Open, torneo che lo vede arrivare ...
tag
carlos alcaraz
jannik sinner
giorgio terruzzi
tennis

Tennis & pulizia Jannik Sinner spiazza: "Solo vicino alle docce", il tarlo del campione

Il campione Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Tennis Jannik Sinner, Andy Roddick sconvolto: "Che ca*** di onestà"

ti potrebbero interessare

Inter, Pio Esposito spiazza tutti: "Quando sento Beppe Bergomi..."

Inter, Pio Esposito spiazza tutti: "Quando sento Beppe Bergomi..."

Lorenzo Pastuglia
Inter-Lecce, Cristian Chivu: "Possiamo cambiare domanda?", perché sbrocca

Inter-Lecce, Cristian Chivu: "Possiamo cambiare domanda?", perché sbrocca

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner spiazza: "Solo vicino alle docce", il tarlo del campione

Jannik Sinner spiazza: "Solo vicino alle docce", il tarlo del campione

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Lorenzo Pastuglia