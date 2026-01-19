Jannik Sinner sbrocca, mai visto così: "Fa cag***"

Jannik Sinner è pronto a debuttare agli Australian Open, contro il francese Hugo Gaston. Il torneo di Melbourne non è solo il primo Slam dell’anno, ma rappresenta anche uno snodo fondamentale per il ranking: l’azzurro difende infatti 2.000 punti pesantissimi, frutto del trionfo dello scorso anno. Un peso specifico enorme, che inevitabilmente aumenta le aspettative e la pressione, anche considerando la rivalità sempre più accesa con Carlos Alcaraz nella corsa ai vertici del tennis mondiale.

In questo clima di attesa e tensione controllata, nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web un video che mostra un lato piuttosto inedito di Sinner. Durante una sessione di allenamento a Melbourne, il numero uno italiano sbaglia un colpo, manda la palla in rete e reagisce con evidente fastidio, lasciandosi scappare un’espressione colorita rivolta al suo angolo, e in particolare al coach Simone Vagnozzi: “Fa cagare”, riferendosi alla racchetta. Un’uscita che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, abituati a vedere un Sinner estremamente composto, misurato nelle parole e quasi imperturbabile anche nei momenti difficili.

La scena, al di là dell’aspetto curioso, racconta però molto della mentalità del campione altoatesino. Dietro l’immagine del ragazzo silenzioso e glaciale, c’è un atleta estremamente esigente con se stesso, che vive ogni dettaglio con intensità totale, soprattutto alla vigilia di un torneo così importante. L’episodio non va letto come un segnale negativo, ma piuttosto come la conferma di quanto Sinner sia coinvolto emotivamente e concentrato sull’obiettivo. Alla vigilia dello Slam, questo mix di tensione, ambizione e fame competitiva può diventare un’arma in più. Melbourne è pronta ad accoglierlo, e Jannik sa che da qui passa una fetta decisiva della sua stagione.