Jannik Sinner, la profezia di Roddick: chi può farlo fuori

L’Australian Open è appena cominciato e, come da tradizione, il primo Slam dell’anno accende subito il dibattito sui possibili vincitori. Tra analisi tecniche e sensazioni a caldo, anche Andy Roddick ha voluto dire la sua, intervenendo nell’ultimo episodio del podcast Served with Andy Roddick, dove si è sbilanciato sui nomi destinati ad arrivare fino in fondo a Melbourne.

Sul fronte femminile, l’ex numero uno del mondo non ha mostrato particolari esitazioni, indicando con decisione la campionessa in carica come favorita assoluta: "Vincerà Aryna Sabalenka, penso proprio che confermerà il titolo", ha spiegato Roddick, convinto che la bielorussa abbia tutte le carte in regola per ripetersi anche in questa edizione.

Molto più articolata, invece, la riflessione sul tabellone maschile, dove il livello medio è altissimo e le insidie non mancano sin dai primi turni. Roddick vede comunque Jannik Sinner un passo avanti rispetto alla concorrenza: "Vedo Sinner come vincitore del torneo — dice — anche se rispetto ad Alcaraz avrà un cammino più complicato di quanto si possa pensare”. Un’affermazione che apre a un’analisi dettagliata del percorso dell’azzurro, che nella mattinata di martedì 20 gennaio ha battuto in due set all’esordio Hugo Gaston per 6-2 6-1.