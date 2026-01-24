Novak Djokovic, il gesto-choc contro la raccattapalle: rischia la squalifica

Novak Djokovic non sembra avere un gran feeling con l'Australia. In piena epoca Covid al campione serbo era stato impedito di partecipare agli Australian Open perché non aveva fatto il vaccino. E oggi, invece, rischia una squalifica. Il motivo? Ha quasi colpito una raccattapalle durante un match. L'ex numero uno al mondo stava disputando il match contro Botic van de Zandschulp, poi vinto in tre set. Ma durante un momento di foga, nel tentativo di scaricare la pallina lontano ha quasi colpito la raccattapalle. Un gesto che avrebbe potuto mettere a repentaglio le sue speranze di vittoria nel torneo, dato che le ha quasi colpito la testa.

"Mi scuso per quello che ho fatto. Non era necessario e nella foga del momento. Sono stato fortunato e mi dispiace di aver causato disagio al raccattapalle o a chiunque altro", si è scusato Novak Djokovic dopo la fine della partita. Il fenomeno serbo fu squalificato dagli Us Open del 2020 dopo aver colpito un giudice di linea con una palla colpita in segno di fastidio, mentre ci sono stati diversi altri casi in cui ha rischiato la stessa sorte.

Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp.



Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification..



Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX — edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026

Contro van de Zandschulp Djokovic è diventato il primo giocatore in assoluto a raggiungere quota 400 vittorie in singolare negli Slam, mentre il suo 102° trionfo in Australia ha eguagliato il record di Roger Federer.