Sinner batte Darderi, la confessione: "Questo ha complicato tutto"

Nel derby azzurro a Melbourne, Jannik Sinner vince contro Luciano Darderi e torna ai quarti di finale degli Australian Open: 6-1, 6-3, 7-6 i parziali per il due volte campione in due ore e 9 di partita. Un match dominato nei primi due set, mentre nel 3° complice anche un rivale più in palla e qualche segnale di stanchezza, Jannik ha dovuto ricorrere al tie-break, vinto 7-2 con sette punti in fila. Per Sinner è il 4° quarto di finale a Melbourne, il 14° a livello Slam. Attende mercoledì uno tra Ben Shelton e Casper Ruud.

"Sono molto felice di essere di nuovo dei quarti di finale in un luogo così speciale per me. Spero di continuare al meglio", ha detto a caldo il numero 2 al mondo alla Rod Laver Arena, per poi regalare un bel pensiero a Darderi.

"E' stato difficile, siamo buoni amici fuori dal campo e questo complica tutto - ha aggiunto l'altoatesino -. Nel terzo set ho avuto chance non sfruttate per il break e il set è diventato equilibrato. Ho giocato bene gli ultimi punti sotto pressione". Nuovo record personale di ace per Sinner che ne mette a segno 19: "Sarebbe bello riuscire a migliorare sempre rapidamente, abbiamo cambiato qualcosina nel movimento. Secondo me c'è ancora margine per migliorare, ma sono soddisfatto di come sto servendo, già alla fine della scorsa stagione lo stavo facendo bene ma ora il colpo è ancora più stabile", ha spiegato a proposito dei miglioramenti sul servizio.

Ai quarti, Shelton o Ruud? "Per fortuna conosco entrambi bene, ma anche loro sono migliorati in alcuni aspetti del gioco. Sarà una partita diversa da quella di oggi. Ora mi concentro sul recupero, che è la parte più importante. Le partite possono essere fisiche e lunghe, dipenderà anche se giocherò nella sessione diurna o in quella serale". In ogni caso, dopo le polemiche sul match con Spizzirri al terzo turno, altri veleni in vista.