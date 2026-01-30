Allegri, il segreto svelato da Saelemakers: cosa succede nello spogliatoio

Alexis Saelemaekers si è preso il Milan con continuità, duttilità e intelligenza tattica, diventando uno degli uomini chiave del nuovo corso rossonero guidato da Massimiliano Allegri. Rientrato a Milanello dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, l’esterno belga ha trovato nel 3-5-2 disegnato dal tecnico livornese il sistema ideale per esprimersi, agendo a tutta fascia sulla destra e garantendo equilibrio, corsa e qualità.

In una lunga intervista, Saelemaekers ha ripercorso le tappe della sua formazione, partendo dalle radici calcistiche: “Dai 6 ai 15 anni mai alzare la palla, costruzione da dietro e non importa se da un errore nasce il gol degli altri”. E ancora: “Ti insegnano a giocare in tutti i ruoli per comprenderne le difficoltà e le specificità. L’aspetto tecnico prevale su tutto, vincere non interessa a nessuno”. Un percorso che cambia con l’età: “Dai 15, 16 anni in avanti si passa alla ricerca del risultato, alla vittoria, ma con alle spalle dei principi chiari”.