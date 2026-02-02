Max Allegri, siluro su Antonio Conte: "Ero sempre in testa alla classifica"

Libero logo
di
lunedì 2 febbraio 2026
Antonio Conte ha giustificato il suo sfogo sul calendario sostenendo di non lamentarsi mai. Tralasciando la presunta veridicità della sua affermazione, la questione partite giocate interessa tutte le squadre di serie A. E non solo, visto tutte le polemiche esplose anche negli altri campionati. Ma l'allenatore del Napoli ha tirato in ballo la questione, dopo l'ennesimo infortunio di un suo calciatore: Di Lorenzo. Così è intervenuto Max Allegri, che ha ricordato al suo collega che si può vincere anche giocando tantissime partite in una sola stagione.

"Tutte le volte sento polemiche sui calendari: si gioca troppo, si gioca piano, si gioca forte, si gioca alle 9, si gioca alle 7... sono stato alla Juventus cinque anni: ho vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia. Siamo arrivati due volte in finale di Champions League - ha spiegato l'allenatore rossonero -. Eravamo sempre in testa alla classifica, eppure giocavamo le stesse partite degli altri. Se si vuole stare ad alto livello, bisogna fare tante partite e partecipare alla Champions. Per me farlo è un piacere".

E poi, in pieno stile Allegri, il tecnico livornese ha anche lanciato una piccola battuta ad Antonio Conte: "Spero di avere questi problemi l'anno prossimo, se si possono chiamare problemi".

