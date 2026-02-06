Milano-Cortina, ormone impazzito per i canadesi: "Tutti modelli, com'è possibile?"

Allo stadio di San Siro dopo le esibizioni delle star internazionali e italiane sfilano gli atleti, i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina. A solcare per primi il campo del Meazza, nella tradizionale sfilata delle nazioni partecipanti, sono gli atleti della Grecia, mentre a chiudere sarà l'Italia. Sopra di loro svettano i cinque cerchi olimpici color oro e lo stadio è illuminato di mille luci blu.

"I canadesi a Cortina mi sa che hanno già assaggiato la grappa veneta", "ma i canadesi chi li ha vestiti che orrore shane hollander non indosserebbe mai una roba del genere", "I giubottoni dei canadesi mi ricordano la sciarpona di Lenny Kravitz", "Devo dire che questa idea di sfilata degli atleti diffusa mi sta piacendo così possono partecipare anche quelli che non potevano essere a Milano!", "Il Canada è il paese che amo perché mi ha dato Hudson Williams", "Gli atleti del Canada tutti con giacche XXXL, boh", "Lo stile infinito dei brasiliani che entrano danzando e mostrando mosse di capoeira", "Per i canadesi hanno preso centinaia di modelle e modelli? Tutti bellissimi", ""PIUMINO DEL CANADA MERAVIGLIOSO", "Giubbotti del Canada pazzeschi", "Ma nel Canada a Cortina c’è Olly?", "Il boato quando è uscito il Canada. Heated Rivalry ha cambiato la traiettoria di questo paese".