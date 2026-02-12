Milano-Cortina, immensa Francesca Lollobrigida: bis tutto d'oro nel pattinaggio

Immensa, strepitosa, pazzesca Francesca Lollobrigida. L'azzurra vince la medaglia d'oro nei 5mila metri del pattinaggio di velocità. Il secondo trionfo in questi giochi di Milano-Cortina 2026, semplicemente magici, per lei così come per l'intera squadra azzurra, che continua a macinare trionfi. Lollobrigida bissa il titolo vinto nei 3mila metri, primo oro italiano a questi giochi, piovuto nel primo giorno di gare, il giorno del 35esimo compleanno della campionessa. In virtù di quest'ultimo trionfo, l'Italia sale alla stratosferica quota di sei medaglie d'oro (la quinta, sempre nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, arrivata con la leggendaria vittoria di Federica Brignone in Super-G).

La 35enne pattinatrice dell'Aeronautica Militare, che trascorre diversi mesi in Olanda per allenarsi, mamma di Tommaso, pronipote dell'attrice Gina, è stata molto regolare. Dopo un inizio di gara molto veloce, dai 1800 ai 4600 metri (ultimo giro), i suoi parziali erano tra i 32 secondi e i 32,74. È stato nell'ultimo giro che Francesca ha fatto la differenza facendo segnare 31,86. La diretta avversaria in batteria della Lollobrigida, la ceca Martina Sablikova, oro nel 2010 e 2014, ha chiuso undicesima (7.07,08).

Francesca con il secondo oro entra a far parte delle grandi di sempre. Solo quattro pattinatrice prima di Milano Cortina erano riuscite a centrare la doppietta 3000-5000. Nel 1988 a Calgary l'impresa riusci' all'olandese Yvonne van Gennip, nel 1992 ad Albertville alla tedesca Gunda Niemann, nel 2002 a Salt Lake City all'altra fuoriclasse teutonica Claudia Pechstein, e nel 2010 a Vancouver a Sablikova.