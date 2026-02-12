Federica Brignone-choc dopo l'impresa: "Ho dei pezzi dentro, 2 giorni fa...". Com'è ridotta la gamba

Il trionfo di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha il sapore dell’impresa epica. Della leggenda. E subito dopo il più difficile degli ori, la campionessa ha rivelato che appena due giorni prima non riusciva nemmeno a sciare. Il dolore alla gamba operata dieci mesi fa, dopo quel terrificante infortunio, era troppo forte, al punto da rendere incerta perfino la semplice prova in pista. Alle spalle c’è quel crac devastante: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, frattura della testa del perone e rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un calvario iniziato lo scorso aprile e un recupero lungo, carico di dubbi. Eppure, a 48 ore dalla gara, l’idea di fermarsi non l’ha mai davvero sfiorata: "Se ho preso in considerazione l'idea di non partecipare al SuperG? No, ho sempre pensato di essere in condizione, sempre sicura di poter competere. Certo, gli ultimi due giorni sono stati davvero dolorosi. Due giorni fa ho provato a sciare, ma non ci sono riuscita, il dolore era troppo forte".

La gamba non è ancora guarita del tutto. Brignone lo spiega senza giri di parole: "Quest'anno non ho fatto nessuna prova di velocità né di discesa, solo allenamento a Crans-Montana. Ogni giorno la mia gamba deve fare un passo in più. Certo che fa male. Ho dei pezzi dentro e non è ancora guarita". Nonostante questo, in gara qualcosa è cambiato: "Ogni giorno era difficile. C'erano molti giorni in cui ero stanca, in cui provavo dolore, in cui non riuscivo a fare quello che volevo. È sempre stato difficile, ma oggi è una giornata incredibile. È stato quasi facile. Mi sentivo bene, pensavo alla mia sciata".

E ancora, ribadisce: "Non sono completamente guarita. Di sicuro, camminare ora va meglio. Posso camminare senza provare dolore se non cammino troppo. Dopo aver sciato non è sempre facile, ma ho un team straordinario di medici e fisioterapisti. Si prendono cura di me per molte ore al giorno, ed è grazie a loro che posso sciare ogni giorno". Sul futuro lascia tutto aperto: "Se mi ritirerò? Non lo so. Non ci ho pensato. Di sicuro, se la gamba continuerà a farmi molto male, come ultimamente, non so se potrò continuare. Ma di sicuro, voglio provarci" ha concluso Federica Brignone. Avrà tempo per pensarci. Ora è il tempo di godersi una vittoria semplicemente pazzesca.