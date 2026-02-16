Milano-Cortina, Ilia Malinin sconvolge il mondo: "Se mi accadesse qualcosa di brutto"

Il "vile odio" diffuso sui social e la "insormontabile pressione". Così Ilia Malinin, il pattinatore statunitense "Dio dei quadrupli", racconta sui social la sua versione sul crollo che venerdì scorso lo ha portato dall'essere il super favorito per l'oro a chiudere solo ottavo la gara di pattinaggio artistico maschile. "Sul palcoscenico più grande del mondo, coloro che sembrano i più forti potrebbero ancora combattere battaglie invisibili dentro di sé", scrive Malinin su Instagram a corredo di un video che intervalla le immagini delle sue lacrime di venerdì a Milano-Cortina con quelle sorridenti dei grandi successi che a solo 21 anni ha già collezionato.

Milano-Cortina, Malinin e il salto proibito: Novak Djokovic in delirio Gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia d'oro nel Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali...

"Persino i ricordi più felici possono finire macchiati dal rumore. Il vile odio online attacca la mente e la paura la attira nell'oscurità, non importa quanto ci si sforzi di rimanere sani di mente, nonostante l'infinita e insormontabile pressione. Tutto si accumula mentre questi momenti ti scorrono davanti agli occhi, con il risultato di un inevitabile crollo. Questa è la versione della storia", spiega Malinin.

Milano-Cortina, Ilia Malinin e il messaggio choc prima del crollo: "Il tuo piccolino è stanco, mamma" Ilia Malinin, il 21enne pattinatore artistico statunitense soprannominato "Quad God" per aver eseguito il quad...

Su TikTok altre due frasi però sconvolgo in fan del campionissimo. "A volte vorrei che mi accadesse qualcosa di brutto, così non dovrei farlo io stesso", abbozza Malinin. E in un altro post, scrive: "Se dovessi scrivere un libro su tuo padre, quale sarebbe l'ultima frase? Niente fa più male che cercare di fare del tuo meglio e non essere comunque abbastanza". Il padre è il russo Roman Skorniakov, già olimpionico per l'Uzbekistan. Sua moglie Tatiana Malinina, anche lei ex pattinatrice, ha dato il suo cognome a Ilia, nato negli Stati Uniti, per farlo suonare meno russo.

Milano-Cortina, disastro in mondovisione di Malinin: scivola e delude tutti È stato il grande flop della giornata nel pattinaggio artistico maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I...