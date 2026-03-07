Melbourne, dominio Mercedes. Le terribili parole di Vasseur

E' di George Russell la prima pole della nuova stagione della F1. Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gp d'Australia sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, con il pilota britannico che si è piazzato davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Terzo il sorprendente Isack Hadjar con la Red Bull. Quarto tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton con l'altra 'Rossa' ha chiuso settimo. Sesto il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren, dietro al compagno di scuderia Oscar Piastri. Subito un incidente invece per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è finito fuori pista con la macchina bloccata. Sarà 20esimo in griglia. Domani la gara alle ore 5 italiane.

"La qualifica è stata caotica e difficile. Abbiamo commesso qualche errore e il margine per arrivare al terzo posto c'era, ma Mercedes era su un altro pianeta e ha più velocità di punta sui rettilinei. Domani dovremo essere sul pezzo perché c'è grande incertezza, la partenza sarà una sfida perché la finestra è piuttosto ristretta". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Frederic Vasseur, team principal Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. "Lewis (Hamilton, ndr) ha faticato a mettere in temperatura le gomme nell'out lap e molto era collegato alla gestione dell'energia nel primo settore", conclude Vasseur.