Adriano Panatta fa a pezzi Carlos Alcaraz: "Mi ricorda Leao"

Adriano Panatta osserva la sconfitta di Carlos Alcaraz a Miami senza attenuanti e sceglie parole nette per descrivere la prova dello spagnolo, eliminato dopo una prestazione che non lo ha convinto. Intervenuto a La Nuova DS, l’ex campione italiano ha bocciato l’atteggiamento del numero uno del mondo contro Sebastian Korda: "Ve lo dico subiti, Alcaraz a Miami ha perso male". Poi l’analisi entra nel dettaglio: "Korda ha vinto con merito. Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo.

Korda ha avuto il braccino nel secondo set altrimenti avrebbe vinto in modo agevole, come era giusto. Al terzo Carlos un pochino meglio ma alla fine l'americano ha vinto con merito. Alcaraz mi ha ricordato Leao a Miami, svogliato e senza la giusta grinta, è stato eliminato giustamente”. Per Panatta il calo non è episodico ma rientra in una logica fisica sempre più evidente nel tennis moderno: "I giocatori giocano più o meno gli stessi tornei che giocavamo noi all'epoca ma lo fanno in modo talmente violento e in modo così fisico che si stancano molto di più e si fanno male — ha detto ancora — Tenere il proprio gioco al massimo del livello per tutta la stagione è praticamente impossibile”.