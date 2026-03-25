Jannik Sinner colpito dalla Spagna: "Offensivo, non rispetta Djokovic"

In Spagna il momento straordinario di Jannik Sinner non passa inosservato, anzi diventa motivo di titoli provocatori e ironici. Dopo l’ennesima prova di forza al Masters 1000 di Miami, il quotidiano sportivo Mundo Deportivo ha scelto una formula diretta per raccontare il nuovo primato dell’azzurro: “Sinner è offensivo, non rispetta nemmeno Djokovic”. Un modo per sottolineare quanto il numero due del mondo stia riscrivendo numeri che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili.

Con il successo in due set contro Corentin Moutet e poi quello contro Alex Michelsen, Sinner ha infatti raggiunto quota 28 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, considerando il percorso iniziato agli ultimi Masters di Parigi. Un dato che gli permette di superare il precedente record di Novak Djokovic, fermo a 24 set consecutivi tra Indian Wells e Monte Carlo nel 2016. Il tennista altoatesino continua così la propria corsa anche a Miami, dove punta a completare il Sunshine Double dopo il trionfo ottenuto a Indian Wells. L’eliminazione inattesa di Carlos Alcaraz ha reso il tabellone ancora più favorevole e rafforzato le ambizioni di un torneo che potrebbe confermare il suo stato di forma eccezionale.