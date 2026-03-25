Carlos Alcaraz demolito da Fognini: "Un frustrato"

Il passaggio americano non gli ha lasciato grandi soddisfazioni. Dopo la semifinale persa a Indian Wells contro Daniil Medvedev, anche in Florida il percorso si è chiuso prima del previsto. A fine torneo Alcaraz ha provato a voltare pagina con un messaggio pubblicato sui social: “Con Korda non era la giornata giusta, torneremo più forti l’anno prossimo. Ora è il momento di ricaricare le batterie e prepararsi per il circuito sulla terra battuta”.

Carlos Alcaraz esce da Miami con molte domande aperte, soprattutto per il modo in cui è maturata la sconfitta contro Sebastian Korda. Più del risultato ha colpito la fragilità mostrata durante il match: il tennista spagnolo, visibilmente nervoso, si è lasciato andare a uno sfogo rivolto al proprio staff, gridando di voler tornare a casa. Un’immagine insolita per il numero uno del mondo, apparso schiacciato dalla pressione e incapace di ritrovare lucidità nei momenti decisivi.

A commentare il momento dello spagnolo è stato Fabio Fognini, che conosce bene quanto possa essere logorante affrontare partite ad altissima intensità. “Ho visto Alcaraz molto nervoso e frustrato — le parole di Fognini in un video condiviso su Instagram — E quello che ha detto al suo staff è stato chiaro”. Per l’ex tennista ligure, il successo di Korda è anche il frutto di una prestazione di alto livello dell’americano: “Carlos ha perso contro un grande Korda. Penso alle cose che ha detto al team: Voglio andare a casa. Dispiace perché tutti gli appassionati volevano vedere di nuovo Alcaraz contro Jannik Sinner in finale”.

Fognini ha poi voluto sottolineare il valore dell’avversario: “Va detto bravo a Korda. È un giocatore che ho sempre apprezzato e che mi piace molto. È stato perseguitato dagli infortuni nel corso della sua carriera”. Anche Adriano Panatta ha letto segnali evidenti nella prova dello spagnolo: “A un certo punto mi ha dato l'impressione che quasi ci facesse un favore a essere in campo”. Poi il confronto con Sinner: “Jannik oggi è più solido e centrato”.